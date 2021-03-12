Картины школьников из Ижевска покажут на международной выставке в Швейцарии

Одним из организаторов проекта является народная артистка Удмуртии Надежда Уткина Фото: с официальной страницы информационно-методического центра ДШИ №8 Ижевска в социальных сетях

7 работ учеников из школ искусств Удмуртии представят на международной выставке детских рисунков «Дети рисуют музыку», которая пройдет в Швейцарии. Среди них четверо юных жителей Ижевска. Об этом сообщили на официальной странице информационно-методического центра ДШИ №8 Ижевска в социальных сетях.

Список участников от нашей республики выглядит так:

- Пермяков Роман, 14 лет, ДШИ 13, г. Ижевск, преподаватель Глинина Ж.Н;

- Ефремов Владимир, 12 лет, ДШИ 13, г. Ижевск, преподаватель Бельтюкова Л.Д;

- Телицына Александра,14 лет, ДШИ 9, г. Ижевск, преподаватель Козуляева М.В;

- Полякова Анастасия, 11 лет, ДШИ 13, г. Ижевск, преподаватель Бельтюкова Л.Д;

- Коркина Екатерина, 13 лет, ДХШ им. А.К. Леонтьева, г. Можга, преподаватель Камашева Е.Г;

- Андреева Юлия, 12 лет, ДХШ им. А.К. Леонтьева, г. Можга, преподаватель Камашева Е.Г;

- Пономарёва Татьяна, 11 лет, ДШИ №3, г. Сарапул, преподаватель Ильина О.Л.

Кстати, одним из организаторов проекта является народная артистка Удмуртии Надежда Уткина. Она давно является вдохновителем проекта «Иж-Женева», развивающего культурные связи между Россией, Швейцарией и Францией.

- Организаторы уверены - выставка будет интересна как детям, так и взрослым, потому что приоткрывает дверь в детский мир и позволяет понять, что видят дети, когда слушают музыку! – говорится в сообщении.

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