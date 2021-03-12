Экс-омбудсмен Удмуртии Вениамин Соломенников назначен членом региональной ЦИК

Вениамин Соломенников Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
Бывший уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников назначен членом региональной центральной избирательной комиссии региона с решающим правом голоса. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.
Напомним, 2 марта пост уполномоченного по правам человека занял Виктор Кушко, который до этого работал на должности главы ЦИК Удмуртии. Пока неизвестно, кто займет должность главы Центризбиркома, однако «Ъ - Удмуртия» сообщили, что именно Вениамин Соломенников может занять эту должность.
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