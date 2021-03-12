Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика12 марта 2021 14:30

Экс-омбудсмен Удмуртии Вениамин Соломенников назначен членом региональной ЦИК

У него будет решающие право голоса
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий

Вениамин Соломенников Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Бывший уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников назначен членом региональной центральной избирательной комиссии региона с решающим правом голоса. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Напомним, 2 марта пост уполномоченного по правам человека занял Виктор Кушко, который до этого работал на должности главы ЦИК Удмуртии. Пока неизвестно, кто займет должность главы Центризбиркома, однако «Ъ - Удмуртия» сообщили, что именно Вениамин Соломенников может занять эту должность.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Марина Олюнина назначена и.о. председателя контрольного комитета Удмуртии

600 семей с детьми в Удмуртии получат единовременную выплату в размере пяти тысяч

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

Жители Удмуртии