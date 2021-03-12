Жители Удмуртии стали покупать меньше шоколада и шампанского в марте

Всего было проанализировано более 27,5 млрд кассовых чеков Фото: pixabay.com

Аналитики компании «Такском» перед 8 марта провели исследование, в ходе которого выяснили, что в России в целом, как и в Удмуртии, снизились продажи шоколада, клубники и шампанского в период с 1 по 8 марта 2021 года. Они сравнивали показатели с цифрами прошлого года. Результаты анализа поступили в распоряжении RT на русском.

Также они сравнили средние цены на эти товары. Получилось, что цена на конфеты в марте 2021 года осталась на уровне прошлого года и составила в среднем 228 рублей. А вот продажи упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Цена на шоколад выросла на 9%, а продажи упали на 28%. Шампанское подорожало незначительно - на 2%, а продажи все равно упали на 59%. Средняя цена на шампанское в марте 2021 года - 431 рубль.

Всего было проанализировано более 27,5 млрд кассовых чеков.

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