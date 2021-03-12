22-летний житель Удмуртии подозревается в незаконном изготовлении оружия

Оружие молодой человек изготавливал у себя дома Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

22-летнего жителя Игринского района Удмуртии задержали сотрудники межрайонного отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии. Его подозревают в незаконном изготовлении оружия. В ходе обысков у него дома нашли самодельные пистолет, гладкоствольное огнестрельное оружие, а также 3 патрона. Все это было изъято. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что оружие молодой человек изготавливал у себя дома. С какой целью он занимался незаконной деятельностью, не уточняется.

Против него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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