Есть вопрос: что строят около эспланады на Центральной площади Ижевска?

Участок слева, к северо-востоку от перекрестка ул. Лихвинцева и Красной Фото: скриншот

В этом году начнется благоустройство эспланады, ведущей от Центральной площади Ижевска к набережной пруда. Сейчас по обоим сторонам от объекта ведутся стройки. Так, справа возводят жилой комплекс, а вот участок слева, к северо-востоку от перекрестка ул. Лихвинцева и Красной, уже давно огорожен забором. Ижевчан интересует, появится ли там что-нибудь и как скоро?

Портал IZHLIFE (18+) сообщает, что ситуацию с долгостроем прокомментировали в пресс-службе администрации города. Там рассказали, что участок принадлежит «Комосстрой Экстра специализированный застройщик».

Эта территория относится к зоне общественно-деловой застройки в сочетании с многоэтажной жилой застройкой. Т.е. там можно возводить как многоквартирные дома, так и различные объекты здравоохранения, культуры, торговли, предпринимательской деятельности.

Однако главное управление архитектуры администрации Ижевска заявляет, что разрешение на строительство на этом конкретном участке не выдавалось застройщику.

Напомним, ранее мы рассказывали, что строится на улице Карла Маркса возле медицинского колледжа, «Аксиона», и около Центральной площади.

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