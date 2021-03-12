Жителей Удмуртии будут штрафовать за использование флагов России на незаконных акциях

Использование государственного символа России на таких мероприятиях может трактоваться как посягательство на достоинство Фото: pixabay.com

RT на русском сообщает, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях. Которая будет распространяться на всех граждан страны, в том числе и на жителей Удмуртии.

Его беспокоит то, что использование государственного флага участниками несанкционированных акций не попадает под действие законодательства. При этом он говорит, что использование государственного символа России на таких мероприятиях может трактоваться как посягательство на достоинство.

- В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях, - говорится в тексте обращения.

Штрафы буду установлены в пределах: от 2 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 100 до 150 тыс. рублей для юридических лиц.

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