ДПС задержали 1 127 пьяных водителей в Удмуртии с начала 2021 года

За это грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет Фото: Диля Ахмадишина

С начала 2021 года сотрудники госавтоинспекции в Удмуртии остановили 1 127 водителей, которые находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 287 из них отказались проходить медицинскую экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

А еще выяснилось, что 140 человек сели нетрезвыми за руль не в первый раз, против них по закону должны будут возбудить уголовные дела. Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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