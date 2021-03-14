Одной из улиц Ижевска присвоят имя маршала Фалалеева

Именем маршала Фалалеева назовут улицу Ижевска фото: архив "КП"

Решение о переименовании улицы Смоленской в улицу имени маршала Фалалеева было принято на заседании Общественной палаты города 11 марта. С такой инициативой выступили ученики школы №87. Ребята рассказали о том, что хотели бы увековечить память маршала Федора Яковлевича Фалалеева, одного из великих стратегов времен Великой Отечественной войны и основателя авиаэскадрильи «Нормандия – Неман», который был уроженцем Удмуртии.

Их предложение нашло поддержку у членов Общественной палаты. Как пояснил председатель комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды, Алексей Ткаченко, вопрос о присвоении одной из улиц города имени прославленного маршала и уроженца республики Фалалеева уже возникал.

- Совсем недавно большой резонанс вызвало решение о переименовании ул. Маршала Фалалеева в продолжение улицы им. О. Кошевого. Тогда комиссия по наименованию улиц руководствовалась тем, что улица названная именем единственного маршала авиации в Удмуртии Федора Яковлевича Фалалеева должна находится в центральной части города Ижевска, а не проходить по окраине вдоль кладбища, как это было ранее, - рассказал чиновник.

По словам Алексея Ткаченко, улица Смоленская имеет более выгодное месторасположение в центральной части города, и ее переименование не вызовет дополнительных затрат для организаций и жителей района.

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