Итоги недели в Ижевске: Пьер Нарцисс в тракторном биатлоне, ходатайство Соловьева об освобождении и дискуссии вокруг крематория в Сарапуле

Рассказываем, чем запомнилась эта неделя
Фото: Диля Ахмадишина
Надеемся, дорогие ижевчане, что эта неделя запомнилась вам только хорошим. А мы напомним о главных событиях недели:
— Экс-омбудсмен Вениамин Соломенников назначен членом региональной ЦИК
— Единого оператора общественных пространств определят в Ижевске
— Марина Олюнина назначена и. о. председателя контрольного комитета Удмуртии
— В Ижевске вынесли приговор обвиняемым в деле двойного убийства на Холмогорова
— Жители Удмуртии смогут увидеть 100 работ Сальвадора Дали
— 40-летний мужчина задохнулся в собственном доме в Ижевске
— Картины школьников из Ижевска покажут на международной выставке в Швейцарии
— Суд назначил два месяца ареста для экс-начальника Минюста Удмуртии Ольги Филипповой
Перейдем к подробным новостям:
ЭКС-ГЛАВА УДМУРТИИ АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ ПРОСИТ СНЯТЬ С НЕГО НАКАЗАНИЕ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев парализован
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Александр Соловьев обратился с ходатайством об отмене наказания. Политик чувствует себя плохо. Его дочь сообщила, что бывший глава республики парализован (Подробности)
БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ НЕ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЕМАТОРИЯ В САРАПУЛЕ
На этой неделе обсуждали строительство крематория в Сарапуле
Жаркие дискуссии на этой неделе развернулись вокруг строительства крематория в Сарапуле. Большинство жителей не против такого объекта. Но часть людей, конечно, не желает, чтобы в республике появился крематорий (Подробности)
ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ: КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС В ИЖЕВСКЕ?
Правила записи в первый класс изменились
Фото: Амир Закиров
С 1 апреля начнется запись в первый класс. Для многих родителей это настоящая головная боль, а тут еще и правила поменялись. Разбирались в нововведениях и подготовили для вас инструкцию (Подробности)
«ВСЮ СИЛУ РАЗДАЛА ЛЮДЯМ, СЕБЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАВИЛА»: ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ ВСПОМИНАЮТ ЛИАНУ ДИМИТРОШКИНУ
Лиана Димитрошкина скончалась в 60 лет. Фото: личный архив
11 марта скончалась Лиана Димитрошкина — первый редактор газеты «Центр», бизнес-леди, политик и психолог. 13 марта состоялись похороны. Друзья, коллеги и близкие поделились своими воспоминаниями о ней (Подробности)
УЧАСТНИКОМ «ТРАКТОРНОГО БИАТЛОНА» В УДМУРТИИ СТАЛ ПЬЕР НАРЦИСС ИЗ «ФАБРИКИ ЗВЕЗД»
На Тракторный биатлон в Удмуртии приехали даже звезды. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
6 марта в Удмуртии прошел тракторный биатлон. Самым запомнившимся участником соревнований стал Пьер Нарцисс из «Фабрики звезд». Он сел за руль и сказал, что собирается приобрести трактор для себя (Подробности)