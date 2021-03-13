Итоги недели в Ижевске: Пьер Нарцисс в тракторном биатлоне, ходатайство Соловьева об освобождении и дискуссии вокруг крематория в Сарапуле

Рассказываем, чем запомнилась эта неделя Фото: Диля Ахмадишина

Надеемся, дорогие ижевчане, что эта неделя запомнилась вам только хорошим. А мы напомним о главных событиях недели:

— Экс-омбудсмен Вениамин Соломенников назначен членом региональной ЦИК

— Единого оператора общественных пространств определят в Ижевске

— Марина Олюнина назначена и. о. председателя контрольного комитета Удмуртии

— В Ижевске вынесли приговор обвиняемым в деле двойного убийства на Холмогорова

— Жители Удмуртии смогут увидеть 100 работ Сальвадора Дали

— 40-летний мужчина задохнулся в собственном доме в Ижевске

— Картины школьников из Ижевска покажут на международной выставке в Швейцарии

— Суд назначил два месяца ареста для экс-начальника Минюста Удмуртии Ольги Филипповой

Перейдем к подробным новостям:

ЭКС-ГЛАВА УДМУРТИИ АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ ПРОСИТ СНЯТЬ С НЕГО НАКАЗАНИЕ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев парализован Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Александр Соловьев обратился с ходатайством об отмене наказания. Политик чувствует себя плохо. Его дочь сообщила, что бывший глава республики парализован (Подробности)

БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ НЕ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЕМАТОРИЯ В САРАПУЛЕ

На этой неделе обсуждали строительство крематория в Сарапуле

Жаркие дискуссии на этой неделе развернулись вокруг строительства крематория в Сарапуле. Большинство жителей не против такого объекта. Но часть людей, конечно, не желает, чтобы в республике появился крематорий (Подробности)

ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ: КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС В ИЖЕВСКЕ?

Правила записи в первый класс изменились Фото: Амир Закиров

С 1 апреля начнется запись в первый класс. Для многих родителей это настоящая головная боль, а тут еще и правила поменялись. Разбирались в нововведениях и подготовили для вас инструкцию (Подробности)

«ВСЮ СИЛУ РАЗДАЛА ЛЮДЯМ, СЕБЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАВИЛА»: ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ ВСПОМИНАЮТ ЛИАНУ ДИМИТРОШКИНУ

Лиана Димитрошкина скончалась в 60 лет. Фото: личный архив

11 марта скончалась Лиана Димитрошкина — первый редактор газеты «Центр», бизнес-леди, политик и психолог. 13 марта состоялись похороны. Друзья, коллеги и близкие поделились своими воспоминаниями о ней (Подробности)

УЧАСТНИКОМ «ТРАКТОРНОГО БИАТЛОНА» В УДМУРТИИ СТАЛ ПЬЕР НАРЦИСС ИЗ «ФАБРИКИ ЗВЕЗД»

На Тракторный биатлон в Удмуртии приехали даже звезды. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

6 марта в Удмуртии прошел тракторный биатлон. Самым запомнившимся участником соревнований стал Пьер Нарцисс из «Фабрики звезд». Он сел за руль и сказал, что собирается приобрести трактор для себя (Подробности)