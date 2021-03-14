Еще три модельных библиотеки появятся в Удмуртии в этом году

Библиотеки нового поколения открываются в Удмуртии фото: архив "КП"

Три библиотеки нового поколения планируется открыть в Удмуртии в 2021 году. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Председатель Правительства УР Ярослав Семенов. В Удмуртии уже открыты 4 модельных библиотеки: в Ижевске, Сарапуле, Глазове, селе Сигаево Сарапульского района.

-Везде сделан ремонт, обновлена мебель и оборудование. Фонды пополнились более чем на 23 тысячи документов. Учреждения оснащены современным оборудованием виртуальной реальности, проекторами, аудиосистемами. Теперь это комфортные пространства, где проходят мастер-классы, книжные клубы и другие интересные мероприятия, - говорится в сообщении.

Этот проект проходит в рамках федеральной программы развития библиотек до 2030 года. Концепция разработана совместно с профессиональным сообществом. В результате этой работы библиотечные фонды пополнятся новыми изданиями, вырастет число модернизированных учреждений, увеличится количество людей, для которых библиотеки станут доступнее.

Новые модельные библиотеки откроются в Ижевске, Воткинске и селе Кильмезь.

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