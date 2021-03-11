Правила изменились: как записать ребенка в первый класс в Ижевске?

Принимать детей в первый класс будут по новым правилам Фото: Амир Закиров

1 апреля в Удмуртии стартует запись в первый класс. В этом году детей будут принимать по новым правилам. Как понять, к какой школе относится первоклассник и можно ли записаться не по месту жительства?

Как понять, к какой школе относится ребенок?

По новым правилам подавать заявление можно только в одну школу. Для начала нужно зайти на официальный сайт интересующего учреждения, в раздел «Информация о приеме в образовательную организацию». Там содержатся данные об адресах, закрепленных за школой, числе мест в первых классах, графике и порядке приема документов и др. Список адресов, закрепленных за школами, утверждается не позднее 15 марта, а график записи должен появиться не позднее 25 марта. Также полный список можно будет найти на сайтах Управления образования, а также на региональном портале Госуслуг.

Что такое преимущественное право?

В новых правилах официально закрепили преимущественное право младших детей поступать в школу, где учатся старшие братья и сестры, вне зависимости от прописки. Оно дается детям, проживающим в одной семье и имеющим одно место жительства.

Кроме того, у детей прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета есть право внеочередного зачисления в школы-интернаты. Первоочередное право зачисления имеют дети военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел.

Заявление можно лично, через Госуслуги, по электронной почте или заказным письмом с уведомлением Фото: Амир Закиров

Как подать заявление?

В этом году подать заявление можно лично, через Госуслуги, по электронной почте или заказным письмом с уведомлением. При этом в заявлении указывается ФИО и дата рождения, а также адрес места жительства и пребывания ребенка и родителей. Указываются и дополнительные факторы: наличие преимущественного права, изучение родного языка, необходимость обучения по адаптированной образовательной программе или создание специальных условий для организации обучения.

К заявлению нужно приложить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы о регистрации, медицинское подтверждение (в случае, если ребенку необходимы специальные условия обучения).

Когда подавать заявление?

Если вы собираетесь отдать ребенка в школу по месту жительства, заявление можно подать с 1 апреля по 30 июня. Те, кто выбрали школу независимо от места жительства, смогут подать заявление с 6 июля по 5 сентября.

Решение о зачислении первоклассника в школу будет принято в течение трех рабочих дней после окончания приема заявлений.

Список адресов, закрепленных за школами, утверждается не позднее 15 марта Фото: Амир Закиров

Как записаться на портале Госуслуг?

Шаг 1. Проверьте, подтверждена ли учетная запись на портале «Госуслуги».

Шаг 2. Выберите местоположение «Ижевск» и услугу «Запись в школу».

Шаг 3. Зайдите в раздел «Зачисление детей в первые классы образовательных учреждений». Введите данные (на себя и ребенка), а также номер школы.

Шаг 3. Вы должны будете увидеть кнопку «Подать заявление» - кликните на нее. Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете.

Особый порядок для новых школ

В новые образовательные организации Ижевска порядок записи будет иным. В школу на улице Архитектора Берша, которую планируют открыть к 1 сентября 2021 года, нужно будет записываться через Управление образования. Заявления от родителей будущих первоклассников района А-10 будут принимать в школе №74.

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