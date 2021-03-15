Погода в Ижевске 15 марта: тепло, но ветрено

Третья неделя марта начинается с потеплением Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 марта, понедельник. Третья неделя марта начинается с потеплением. «Комсомолка» рассказывает погоду на день.

По данным Яндекс.Погоды сегодня сегодня в столице Удмуртии температура воздуха днем будет составлять -5...-3°С. Будет идти снег, а еще в городе - ветрено. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

К вечеру столбик термометра поднимется до -4...-2°С. Ветер утихнет, снег будет идти местами, а к ночи закончится.

Магнитное поле спокойное. Световой день продлится с 06:43 до 18:29.

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