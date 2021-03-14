Биатлонист из Удмуртии Виктор Плицев завоевал серебро в большом масс-старте

Серебро в масс-старте завоевал спортсмен из Удмуртии фото: архив "КП"

В Ханты-Мансийске завершился этап чемпионата России по биатлону. Сегодня был разыгран комплект наград в большом масс-старте.

По итогам мужской гонки серебро завоевал уроженец Удмуртии Виктор Плицев. Первое место занял спортсмен из Ханты-Мансийска Андрей Павлов. В пятерке лучших оказался и ижевчанин Дмитрий Шамаев, занявший пятое место.

В женской гонке на пьедестал почета поднялись представительницы Тюменской, Новосибирской области и Республики Мордовия.

Анастасия Кайшева из Удмуртии пришла четырнадцатой.

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