Пенсионерка из Удмуртии отдала почти 300 тысяч рублей лже-экстрасенсу

Лже-экстрасенс пообещала дистанционно с помощью своих «сил» помочь родственнику пенсионерки Фото: pixabay.com

60-летняя жительница Воткинска перевела 298 тысяч рублей мошеннице, которая якобы предоставляла услуги экстрасенса. В конце февраля 2021 года пенсионерка увидела по телевизору объявление с номером телефона злоумышленницы и связалась с ней. Таким образом женщина пыталась найти пропавшего родственника, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В телефонных разговорах мошенница сообщила пострадавшей, что человек, которого она ищет, якобы жив, но находится в беспомощном состоянии. Также лже-экстрасенс пообещала дистанционно с помощью своих «сил» помочь родственнику пенсионерки. За это она и просила переводить ей деньги.

Однако в какой-то момент жительница Воткинска поняла, что имеет дело с мошенницей и обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

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