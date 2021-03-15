Постановку Удмуртского театра песни и танца «Айкай» покажут в Кировской области

На гастроли артисты отправятся в ноябре 2021 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Постановку Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» покажут в Кирове и Кировской области. Творческий коллектив нашей республики стал одним из 26 победителей федеральной программы «Большие гастроли» в специальной номинации для национальных коллективов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что на гастроли в Киров и Кировскую область, в места компактного проживания удмуртского населения, артисты отправятся в ноябре 2021 года.

Федеральная программа «Большие гастроли» стартовала в 2014 году и направлена на формирование единого культурного пространства России. Всего в этом году заявки для участия подавали 78 претендентов. Удмуртия является постоянным участником программы.

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