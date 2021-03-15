В лабораториях республики сделали 920 116 исследований на COVID-19 Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба,15 марта количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии достигло 80 человек. Среди них - двое детей и 26 пенсионеров.

При этом 70 жителей республики смогли победить болезнь и были выписаны.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 433 подтвержденных случая коронавирусной инфекции среди жителей. 26 090 человек выздоровели. А 366 человек, к сожалению, скончались от болезни.

Сейчас в регионе идет прививочная кампания. Вакцину уже получили 38 537 человек. А еще в лабораториях республики сделали 920 116 исследований на COVID-19. При чем только за последние сутки провели 3 388 тестов.

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