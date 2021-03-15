Карта распространения коронавируса на 15 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 15 марта 2021 года Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба,15 марта количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии достигло 80 человек. Среди них - двое детей и 26 пенсионеров.

При этом 70 жителей республики смогли победить болезнь и были выписаны.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 433 подтвержденных случая коронавирусной инфекции среди жителей. 26 090 человек выздоровели. А 366 человек, к сожалению, скончались от болезни.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.

Ижевск — 14 112

Воткинск — 1 298

Глазов — 1 582

Можга — 1 190

Сарапул — 1 057

Завьяловский район — 1 700

Алнашский район — 595

Балезинский район — 451

Вавожский район — 274

Воткинский район — 332

Глазовский район — 268

Граховский район — 184

Дебесский район — 227

Игринский район — 596

Камбарский район — 258

Каракулинский район — 208

Кезский район — 295

Кизнерский район — 324

Киясовский район — 208

Красногорский район — 306

Малопургинский район — 453

Можгинский район — 284

Сарапульский район — 332

Селтинский район — 263

Сюмсинский район — 214

Увинский район — 750

Шарканский район — 468

Юкаменский район — 243

Якшур-Бодьинский район — 429

Ярский район — 258

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