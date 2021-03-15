Карта распространения коронавируса на 15 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 15 марта 2021 года
Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба,15 марта количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии достигло 80 человек. Среди них - двое детей и 26 пенсионеров.
При этом 70 жителей республики смогли победить болезнь и были выписаны.
На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 433 подтвержденных случая коронавирусной инфекции среди жителей. 26 090 человек выздоровели. А 366 человек, к сожалению, скончались от болезни.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.
Ижевск — 14 112
Воткинск — 1 298
Глазов — 1 582
Можга — 1 190
Сарапул — 1 057
Завьяловский район — 1 700
Алнашский район — 595
Балезинский район — 451
Вавожский район — 274
Воткинский район — 332
Глазовский район — 268
Граховский район — 184
Дебесский район — 227
Игринский район — 596
Камбарский район — 258
Каракулинский район — 208
Кезский район — 295
Кизнерский район — 324
Киясовский район — 208
Красногорский район — 306
Малопургинский район — 453
Можгинский район — 284
Сарапульский район — 332
Селтинский район — 263
Сюмсинский район — 214
Увинский район — 750
Шарканский район — 468
Юкаменский район — 243
Якшур-Бодьинский район — 429
Ярский район — 258
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