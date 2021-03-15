Жительница Ижевска и ее муж-африканец приняли участие в телешоу «Бородина против Бузовой»

Наталья и Джейкоб станцевали прямо на шоу

Ижевчанка Наталья Йиса вместе со своим мужем Джейкобом приняли участие ток-шоу «Бородина против Бузовой» (16+) на телеканале ТНТ. Этой новость поделилась сама девушка на своей странице в социальных сетях.

- Приглашения на разные передачи нам приходят часто, но обычно мы отказываемся. Потому что всем нужны скандалы-интриги-расследования, а у нас их нет. Высасывать из пальца ради того, чтобы засветиться на телике - ну, такое себе. Да, и многие делились, что приезжали с добрыми историями, а потом по ходу все переворачивали так, как было удобно для рейтингов, - рассказывает Наталья.

Принять участие в шоу девушка решила, в том числе, чтобы изменить отношение в нашем обществе к ребятам из Африки, доказать, что брак с ними может быть счастливым.

После этого влюбленные записали видео для передачи, у них взяли интервью редакторы шоу. А затем их пару утвердили, и ребята отправились в Москву на съемки. Кстати, сейчас она с супругом живет в северной столице России – в Санкт-Петербурге.

- На диванчиках сидят «эксперты» - это люди, которые обычно на первых рядах, задают вопросы и высказывают свое мнение. Уже там, в гримерке, начали обсуждать ситуации, с которыми приехали ребята. Мы, кстати, только там узнали кто с нами будет в передаче. Истории, конечно, просто жесть, - говорит ижевчанка.

Съемки длились до часу ночи.

- Мы рассказали только маленькую часть, я думала, мы совсем не смогли донести то, что хотелось. Но после съемок к нам подошло столько человек со словами: ребят, вы крутые! Вы пример! Вы – украшение этой передачи, - делится впечатлениями Наталья.

А еще Наталья и Джейкоб станцевали прямо на шоу.

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