Два пожилых пассажира пострадали в ДТП на улице Воткинское шоссе в Ижевске

К счастью, водители обеих машин не пострадали Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

13 марта, напротив дома №117 на ул. Воткинское шоссе в Ижевске врезались два автомобиля - «Шевроле» и «Ниссан». Первая машина, за рулем которой находился 63-летний водитель, перестраивалась и в этот момент не предоставила преимущество в движении автомобилю «Ниссан». Из-за этого произошло столкновение, в котором пострадали пассажиры автомобиля «Шевроле» 59-летняя женщина и 59-летний мужчина. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В следствие удара один из автомобилей вылетел на встречную полосу дороги. К счастью, водители обеих машин не пострадали.

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