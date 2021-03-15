В апреле в Удмуртии начнутся паводки

Прохождение половодья в 2021 году прогнозируется в пределах средних многолетних значений Фото: pixabay.com

Вскрытие ото льда малых рек в южных районах Удмуртии ожидается 5-10 апреля. Пик паводка в Удмуртии прогнозируется 20-29 апреля, и может продлится все майские праздники. Об этом в ходе традиционного аппаратного совещания заявил начальник ГУ МЧС по региону Петр Фомин.

Спасатели готовятся к ликвидации возможных последствий. Так, заявляется, что в Удмуртии прохождение половодья в 2021 году прогнозируется в пределах средних многолетних значений.

Продолжительность половодья на малых реках будет составлять примерно месяц, а на более крупных может длится до 40-45 дней.

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