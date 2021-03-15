20 марта на фасад драмтеатра в Ижевске вернут статуи Рабочего и Солдата

Макет новой статуи Фото: Архив «КП» в Ижевске

На официальной странице Русского драматического театра Ижевска в социальных сетях появилась информация, что на свое место на фасаде здания вернется трехметровая скульптура «Триумф Победы». Ее установят в ночь с 19 на 20 марта.

Статуи Рабочего и Солдата более полувека находились на крыше ДК «Ижмаш». Однако бетонную композицию убрали во время реконструкции.

- С двух сторон щита - бетонные скульптуры рабочего и солдата. Два защитника Отечества, символ единства фронта и тыла. Установлены они были в 1948 году на здании, в котором совсем незадолго до этого размещались цеха по производству стрелкового оружия: всю войну бывший клуб оружейников стоял на трудовой вахте, - говорится в сообщении пресс-службы Русского драматического театра.

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