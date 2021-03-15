В Ижевске пройдет благотворительный концерт «НаРавных» для особенных людей

Инклюзивный фестиваль «НаРавных» проходит в Ижевске уже 4 год подряд Фото: Рая ИБРАГИМОВА

17 апреля в 16:00 в дворце культуры «Аксион» пройдет уникальный благотворительный концерт «НаРавных». На одной сцене выступят известные музыканты и танцоры Удмуртии вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) со всей России. Расскажем подробнее об этом концерте.

От места встречи НКО до республиканского фестиваля

Инклюзивный фестиваль «НаРавных» проходит в Ижевске уже 4 год подряд. Его организаторы - фонд «ВАЛТАУ» и Парки Ижевска. И каждый раз это настоящий праздник для зрителей и для его участников.

Но изначально этот фестиваль должен был стать местом, где собирались все представители некоммерческих объединений (НКО) и рассказывали о своей деятельности и о том, кому и чем они помогают. Туда же могли прийти люди, которым нужна эта помощь, чтобы услышать и увидеть, к кому можно обратиться со своей проблемой. А концерт, который проходил в рамках фестиваля, был призван показать, что люди с ОВЗ могут на равных делать все то, на что способны и обычные здоровые люди, - так же здорово петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах.

- А потом мы поняли, что у наших участников есть мечты. Например, мальчик, который передвигается на коляске, как-то рассказал мне, что хочет петь. Но его не взяли ни в один музыкальный коллектив, потому что просто не знали, как с ним работать. Он натолкнул нас на мысль показать окружающим, что взаимодействовать с особенными людьми можно и нужно, - рассказывает Татьяна Сухих, руководитель фонда «Валтау» и организатор фестиваля.

Так родилась идея соединить разные коллективы не просто на одной сцене, а связать в одном номере. Например, в 2019 году во время фестиваля ансамбль «Танок» исполнил номер вместе с ребятами из инклюзивного театра импровизации «Мечты сбываются», а воспитанники Канифольного детского дома играли на ложках, бубнах и барабанах вместе с известным коллективом «Эктоника». Такие концертные тандемы понравились как участникам, так и зрителям. На уникальный концерт пришли посмотреть более 6 тысяч человек.

Всероссийский благотворительный концерт

В этом году формат весеннего фестиваля видоизменился. Во-первых, в нем примут участие не только удмуртские исполнители, но и со всей России – из Самары, Новосибирска, Уфы, Москвы, Казани. Во-вторых, все средства, вырученные от концерта, пойдут на исполнение мечты сразу нескольких человек с ОВЗ.

- У особенных участников нашего проекта #НаРавных и мечты особенные. Они не об айфонах и яхтах. Они о своей реализации в жизни и творчестве. О том, чтобы быть на равных с обычными, здоровыми людьми, - говорит Татьяна Сухих.

Особенные ребята мечтают о собственном фортепиано, о новых костюмах для выступлений, об оплате курсов вокала, о записи их песни в профессиональной студии. В общем, о том, что поможет им дальше творчески развиваться и идти к своей цели.

А сам концерт пройдет уже в полюбившемся варианте, когда на одной сцене выступят известные коллективы Удмуртии вместе с особенными участниками.

Где пройдет концерт и как купить билет?

Концерт пройдет 17 апреля в 16:00 в ДК «Аксион»

Вы хотите попасть на концерт? Для заказа билетов звоните по номеру 8-912-874-25-26.

Вы не сможете прийти на концерт, но хотите, чтобы пришел тот, кому это действительно важно и кто мечтает об этом уже давно?

Вы хотите помочь и исполнить мечту ребенка с ОВЗ? Деньги можно перечислить на расчетный счет фонда «Валтау» через Сбербанк-онлайн с пометкой «наравных благотворительный взнос»:

Фонд развития социального туризма и иппотерапии «ВАЛТАУ»

ИНН 1841078649 КПП 184101001 ОГРН 1181832009985

р\с 40703810668000000664

в Отделении №8618 Сбербанка России, г. Ижевск,

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

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