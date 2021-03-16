Еще 78 человек заразились коронавирусом в Удмуртии за минувшие сутки

Статистика коронавируса на 16 марта Фото: Амир Закиров

По данным на 16 марта в Удмуртии зарегистрировали еще 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них - четверо детей и 15 пенсионеров.

При этом 72 жителя республики смогли победить болезнь и были выписаны.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 511 подтвержденных случая коронавирусной инфекции среди жителей. 26 162 человек выздоровели. Число скончавшихся от болезни осталось неизменным - 366 человек.

В лабораториях республики сделали 922 315 исследований на COVID-19. При чем только за последние сутки провели 2 199 тестов.

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