Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1916 марта 2021 8:06

Еще 78 человек заразились коронавирусом в Удмуртии за минувшие сутки

А выздоровело 72 человека
Анна Митрофанова
КомментироватьОставить комментарий

Статистика коронавируса на 16 марта

Фото: Амир Закиров

По данным на 16 марта в Удмуртии зарегистрировали еще 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них - четверо детей и 15 пенсионеров.

При этом 72 жителя республики смогли победить болезнь и были выписаны.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 29 511 подтвержденных случая коронавирусной инфекции среди жителей. 26 162 человек выздоровели. Число скончавшихся от болезни осталось неизменным - 366 человек.

В лабораториях республики сделали 922 315 исследований на COVID-19. При чем только за последние сутки провели 2 199 тестов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти 17 тысяч пациентов Удмуртии в 2021 году смогут получить помощь в федеральных медцентрах

35-летнюю женщину убили на почве ревности на ул. 9 Января в Ижевске

Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии