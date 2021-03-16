35-летнюю женщину убили на почве ревности на ул. 9 Января в Ижевске

Обвиняемый заключен под стражу Фото: pixabay.com

В Индустриальном районе Ижевска расследуют уголовное дело по факту убийства. Как сообщает следственное управление СК России по республике, в преступлении подозревают 34-летнего местного жителя.

Уже известно, что 13 марта обвиняемый и покойная выпивали в квартире по ул. 9 Января. Примерно в 18 часов между ними произошла ссора, на почве ревности мужчина взялся за нож. Он несколько раз ударил им женщину в область спины и шеи, от чего потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Два родственника погибли при пожаре в Удмуртии

- Женщина, труп которой нашли на Костиной Мельнице в Ижевске, могла умереть от переохлаждения

- В Удмуртии зарезавший своего знакомого житель Тюмени отправится в колонию на 9 лет