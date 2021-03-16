Почти 17 тысяч пациентов Удмуртии в 2021 году смогут получить помощь в федеральных медцентрах

Новый порядок утвержден приказом Минздрава РФ №1363 от 23 декабря 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Более 16 800 пациентов Удмуртии смогут получить помощь в федеральных медицинских центрах различных профилей. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, среди них 1268 человек смогут получить высокотехнологичную медпомощь.

Это стало возможно благодаря изменению федерального закона № 326 «Об ОМС». Он изменил порядок направления пациентов, которые нуждаются в специализированной медпомощи по ОМС.

Теперь пациент может получить направление в федеральный медцентр при наличии соответствующих показаний. Это можно сделать как самостоятельно или через своего врача. Отметим, что квота для этого не требуется, так как лечение финансируется напрямую из бюджета ОМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Ижевске пройдет благотворительный концерт «НаРавных» для особенных людей

- В Удмуртии стартует проект для помощи в реабилитации переболевшим коронавирусом

- Ректор ИжГТУ Грахов Валерий Павлович покидает свою должность