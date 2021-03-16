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Общество16 марта 2021 8:40

На региональных трассах Удмуртии вводят запрет на движение тяжелогрузов

На период ограничений на дорогах появятся знаки
Анна Митрофанова
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Установят специальные дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства»

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

На региональных и межмуниципальных трассах Удмуртии введут ограничение движения для тяжелогрузов. Оно будет действовать в определенные периоды. Так, для дорог регионального и межмуниципального значения для транспортных средств массой свыше 6 тонн на ось запрет будет действовать с 1 по 30 апреля, а также с 15 сентября по 14 октября. Отмечается, что ограничения будут распространятся на трассы с гравийным и переходным типом покрытия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

А для трасс с асфальтобетонным покрытием запрет на движение тяжелогрузов введут на летний период: с 20 мая по 31 августа на период с 09:00 по 22:00 часов, когда температура воздуха днём будет составлять свыше 32С.

В эти периоды на дорогах установят специальные дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

Ограничения для грузовиков вводятся традиционно из-за высокой влажности в весенне-осенний период для сохранения трасс.

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