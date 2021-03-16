Два родственника погибли при пожаре в Удмуртии

Проводится доследственная проверка Фото: pixabay.com

В Игринском районе Удмуртии устанавливают причины пожара в деревне Ботаниха, в котором погибли два человека. Трагедия произошла 14 марта, примерно в 15 часов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

Погибшими были родные брат и сестра 34-х и 35-ти лет соответственно. Известно, что они злоупотребляли спиртным. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств пожара: произведен осмотр места, назначены экспертизы, опрашиваются соседи и родственники погибших.

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