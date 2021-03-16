За собаку, которую украли с оленефермы в Ижевске, объявили вознаграждение в 25 тысяч

Самоед Вельсон Фото: со страницы оленефермы «Гринфилд Парк, https://vk.com/oleneferma18
Оленеферма «Гринфилд Парк» объявила о вознаграждении в 25 тысяч рублей для тех, кто поможет найти похищенного самоеда Вельсона. Такое сообщение они разместили на своей странице в социальных сетях.
- Будьте внимательны к соседям и знакомым, у которых появилась собака, - говорится в сообщении.
Собаку украли с территории оленефермы 20 февраля. Самоеда Вельсона увезли с парковки на машине. А 4 марта на официальной странице «Гринфилд Парк» вновь появилось объявление с призывом о помощи. Тогда тем, кто поможет найти пса, пообещали бесплатную экскурсию.
Сотрудники фермы говорят, что для них это не просто собака, а часть семьи.
- Нам очень больно от потери нашего любимца, мы просим его вернуть или найти. Мы вознаградим тех, кто найдёт его, - пишут на странице оленефермы.
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