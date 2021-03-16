Могут ли жители Ижевска не платить взносы на капитальный ремонт

Директор «Фонда капитального ремонта в Удмуртии» Новомейская Диана Рафхатовна Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+, 107.6 FM) пройдет второй день недели марафона ЖКХ. В прямом эфире с 14:03 до 14:44 директор «Фонда капитального ремонта в Удмуртии» Новомейская Диана Рафхатовна расскажет, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации.

Кроме того, вы узнаете, можно ли не платить взнос на капитальный ремонт, предоставляются ли субсидии, льготы или компенсации взноса на капитальный ремонт и почему при оплате взносов на капитальный ремонт взимается комиссия.

Также поговорим о формировании фонда капитального ремонта.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

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