В Удмуртии грузовик сбил 15-летнюю девочку

Госавтоинспекция просит водителей убеждаться в безопасности своих маневров Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне днем, 15 марта, в Сарапуле на улице Пугачева автомобиль «ГАЗ» наехал на 15-летнюю девочку. В этот момент 46-летний водитель сдавал назад и, вероятно, не заметил ребенка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ребенок получил травмы.

Госавтоинспекция просит водителей убеждаться в безопасности своих маневров для окружающих. А пешеходов быть внимательными вблизи транспортных средств.

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