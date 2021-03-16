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Общество16 марта 2021 11:00

В Удмуртии 19 и 20 марта ожидается плюсовая температура

На дорогах возможны снежные заносы и накаты
Анна Митрофанова
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Уже с 21 марта температура вновь вернется к привычным минусовым показателям

Фото: pixabay.com

Пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии сообщает, что во второй половине недели в республике ожидается плюсовая температура. Так, синоптики обещают, что 19 и 20 марта днем столбик термометра по региону может подняться до +2°С. На дорогах могут образоваться снежные заносы и накаты.

В ближайшие дни температура воздуха будет минусовой. Так, 17 и 18 марта прогнозируется -4...-9°С. А интенсивность осадков начнет снижаться.

А вот уже с 21 марта температура вновь вернется к привычным минусовым показателям.

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