Ущерб от незаконной рубки лесов в Удмуртии за 2020 год составил 62 млн рублей

Выявили 189 незаконных рубок леса Фото: pixabay.com

15 марта на расширенном аппаратном совещании министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов рассказал о результатах 3 тысяч рейдов по выявлению и пресечению преступлений в области охоты, которые прошли в 2020 году.

В сфере охотничьего законодательства выявили более 600 нарушений. Вследствие чего возбудили 49 уголовных дел против браконьеров.

- Всего в 2020 году выявлено 1340 лесонарушений, из них 189 незаконных рубок леса, ущерб от которых составил более 62 млн рублей, - говорит Денис Удалов.

Отмечается, что в 2020 году для патрулирования применялись современные технологии -

беспилотные летательные аппараты и дистанционное зондирование земли.

Кстати, в республике к 2024 году планируют выйти на показатель, когда количество вырубленного леса будет равно количеству новых насаждений.

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