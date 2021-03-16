Житель Удмуртии вонзил нож в живот своей матери

Против него возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: pixabay.com

В полицию в Сюмсинском районе Удмуртии пришло сообщение из больницы, в котором говорилось, что в стационар поступила 63-летняя жительница с ножевым ранением живота. Женщина утверждала, что сделала это сама. Однако, на медэкспертизе установили, что такую травму невозможно нанести себе самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательства. Они смогли выяснить, что к ранению пенсионерки имеет отношение ее 40-летний сын. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина вернулся домой пьяный. Между сыном и матерью возник конфликт. Подозреваемый схватил нож и ударил им женщину в живот.

Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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