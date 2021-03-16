Карта распространения коронавируса на 16 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 16 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
По данным на 16 марта в Удмуртии зарегистрировали еще 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них - четверо детей и 15 пенсионеров.
При этом 72 жителя республики смогли победить болезнь и были выписаны.
В лабораториях республики сделали 922 315 исследований на COVID-19. Причем только за последние сутки провели 2 199 тестов.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.
Ижевск - 14 150
Воткинск - 1 301
Глазов - 1 589
Можга - 1 190
Сарапул - 1 057
Завьяловский район - 1 702
Алнашский район - 595
Балезинский район - 451
Вавожский район - 274
Воткинский район - 332
Глазовский район - 270
Граховский район - 184
Дебесский район - 233
Игринский район - 596
Камбарский район - 258
Каракулинский район - 208
Кезский район - 296
Кизнерский район - 325
Киясовский район - 210
Красногорский район - 306
Малопургинский район - 456
Можгинский район - 284
Сарапульский район - 335
Селтинский район - 264
Сюмсинский район - 214
Увинский район - 750
Шарканский район - 473
Юкаменский район - 243
Якшур-Бодьинский район - 433
Ярский район - 258
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