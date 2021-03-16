Карта распространения коронавируса на 16 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 16 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

По данным на 16 марта в Удмуртии зарегистрировали еще 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Среди них - четверо детей и 15 пенсионеров.

При этом 72 жителя республики смогли победить болезнь и были выписаны.

В лабораториях республики сделали 922 315 исследований на COVID-19. Причем только за последние сутки провели 2 199 тестов.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам.

Ижевск - 14 150

Воткинск - 1 301

Глазов - 1 589

Можга - 1 190

Сарапул - 1 057

Завьяловский район - 1 702

Алнашский район - 595

Балезинский район - 451

Вавожский район - 274

Воткинский район - 332

Глазовский район - 270

Граховский район - 184

Дебесский район - 233

Игринский район - 596

Камбарский район - 258

Каракулинский район - 208

Кезский район - 296

Кизнерский район - 325

Киясовский район - 210

Красногорский район - 306

Малопургинский район - 456

Можгинский район - 284

Сарапульский район - 335

Селтинский район - 264

Сюмсинский район - 214

Увинский район - 750

Шарканский район - 473

Юкаменский район - 243

Якшур-Бодьинский район - 433

Ярский район - 258

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