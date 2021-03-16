Тройное ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло на улице Пушкинская в Ижевске

Тройное ДТП на Пушкинской
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Сегодня утром на улице Пушкинская, недалеко от остановки «Администрация города» в Ижевске столкнулись автомобиль Mitsubishi Outlander, микроавтобус Mercedes Sprinter и автобус ЛиАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
61-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и ее увезли в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент выясняются причины и обстоятельства ДТП.
Фото с места аварии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
На фото с места аварии видно, что у маршрутки разбито заднее окно и смята дверь. А у автобуса разбита фара и лобовое стекло.
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