Тройное ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло на улице Пушкинская в Ижевске

Тройное ДТП на Пушкинской Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня утром на улице Пушкинская, недалеко от остановки «Администрация города» в Ижевске столкнулись автомобиль Mitsubishi Outlander, микроавтобус Mercedes Sprinter и автобус ЛиАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

61-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и ее увезли в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Фото с места аварии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На фото с места аварии видно, что у маршрутки разбито заднее окно и смята дверь. А у автобуса разбита фара и лобовое стекло.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске снесли остановку у ТВЦ «Метеор»

Антиковидные меры спровоцировали огромную очередь на аниме-ярмарку в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.