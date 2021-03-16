В Ижевске снесли остановку у ТВЦ «Метеор»

Ребенок сидит на бетонной плите Фото: Екатерина Кононова

В социальных сетях появился пост, в котором ижевчанка Екатерина Кононова пожаловалась на снесенную остановку около торгово-выставочного центра «Метеор». Она также разместила фотографию, на которой видно, что ребенку, который ожидает транспорт, пришлось присесть на бетонную плиту, которая осталась вместо остановочного павильона.

- Уважаемая администрация города. Снесли ночной ларёк, но зачем было и остановку демонтировать? СКАМЕЙКИ ХОТЬ СДЕЛАЙТЕ!!!!, - эмоционально обратилась к властям Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях жители начали высказывать свои предположения о том, куда исчезла остановка и когда она вернется.

- Остановку скорее всего ставил хозяин ларька. Их обязывали это делать, - пишет Ольга Салаева.

- Так и есть. За аренду они обязывались устанавливать и содержать остановки, - соглашается с Ольгой Роман Глухов.

- Через год поставят, - утверждает Павел Гайсин.

- Да много где снесли и не скоро поставят, - уверена Эльвира Садыкова.

«Комсомольская правда» будет дальше следить за ситуацией.

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