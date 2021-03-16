Антиковидные меры спровоцировали огромную очередь на аниме-ярмарку в Ижевске

Ребятам пришлось мерзнуть на улице Фото: личный архив героев

14 марта в Ижевске в ДК «Аксион» проходила «Аниме ярмарка». И это событие бы прошло мимо большинства горожан, если бы не один факт – огромная очередь из детей и подростков 11-18 лет, которые стояли на улице, чтобы купить значки и наклейки с любимыми персонажами. Оказалось, что ребятам пришлось мерзнуть из-за антиковидных мер.

В здание пускали одновременно ограниченное количество людей, а остальным пришлось ждать на морозе. Об этом «Комсомолке» рассказала Елизавета Малышева, которая стала одной из участниц ярмарки. По словам девушки, на такие события в нашем городе собираются до тысячи жителей. Самой девушке не пришлось долго стоять в очереди, так как у нее заранее был оформлен предзаказ.

Очередь была со спуска к Аксиону от дороги Фото: личный архив героев

- На момент моего прихода она (очередь) была со спуска к Аксиону от дороги и двигалась очень медленно. Подростки разговаривали друг с другом, кто-то был с родственниками. Что удивительно, почти никто не ругался и не возмущался, - рассказывает Елизавета.

Елизавета поделилась фото своей покупки Фото: личный архив героев

Оказалось, что в Ижевске большое количество фанатов аниме, а вот магазинов, где можно купить значки, наклейки, канцелярию, брелоки и обложки на паспорт с любимыми персонажами, не так много. Именно поэтому привозные ярмарки вызывают такой ажиотаж.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске снесли остановку у ТВЦ «Метеор»

Директор школы олимпийского резерва в Ижевске Андрей Васюков возглавит управление по физической культуре и спорту

Коммерческий директор КОМОССТРОЙ® Александр Кузнецов: «Ижевск должен не только расширяться, но и развиваться внутри себя»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.