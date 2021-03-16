Как возместить оплату за капремонт в Ижевске

Руководитель Фонда капитального ремонта в Удмуртии Диана Новомейская Фото: Архив «КП» в Ижевске

Как возместить оплату за капремонт и кто может это сделать? Какие льготы есть для жильцов? Как посмотреть, сколько денег на счете дома? Все эти вопросы обсуждали сегодня, 16 марта, с руководителем Фонда капитального ремонта в Удмуртии Дианой Новомейской в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+, 107.6 FM).

А еще в нашем подкасте вы узнаете: где оплатить услуги без комиссии и что входит в перечень работ капремонта и чем он отличается от текущего ремонта.

Кстати, вчера в рамках недельного марафона ЖКХ мы обсудили, как заменить лифт или отремонтировать старый в своем доме.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как жителям Ижевска понять, что пришло время заменить лифт в доме

В Ижевске снесли остановку у ТВЦ «Метеор»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.