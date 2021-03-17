Еще 84 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Лаборатории республики провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию Фото: Амир Закиров

Оперштаб региона сообщайте, что за минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 84 новых случая коронавирусной инфекции. Среди них - 11 детей и 32 пенсионера.

За минувшие сутки вылечилось меньше жителей, чем заболело - 71 человек.

Вакцину поставили уже 40 416 граждан в регионе.

За все время пандемии в Удмуртии уже насчитывается 29 595 зараженных жителей. Из них выздоровело 26 233 человека, а скончались 366 пациентов.

На данный момент лаборатории в республике провели 924 295 исследований на коронавирусную инфекцию.

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