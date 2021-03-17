Из дома с обрушившейся кровлей на улице Машиностроителей в Ижевске эвакуировали 10 детей

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В поселке Машиностроителей, 84 обрушилась кровля дома. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже информацию подтвердил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Пострадавших нет. Из дома эвакуировано 45 человек, среди которых 10 детей, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. Жильцы отправились в ближайшую школу, некоторые разъехались по родственникам.

Сейчас территория вокруг дома оцеплена. На месте работала группировка сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС. На вызов выехали 45 человек и 15 единиц техники.

Обследование кровли проведут в течение двух дней. Ремонтировать ее будут за счет муниципального бюджета.

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