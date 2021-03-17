Две школы и четыре садика закрыли в Удмуртии из-за ОРВИ

Часть образовательных учреждений в Удмуртии закрыли на карантин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 8 по 14 марта 10 691 житель республики заболел ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

66% заболевших — дети до 14 лет (7102 человека). Более 8 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ (76%) пришлось на городских жителей. 50% заболевших — ижевчане (5349 человек), из них 3759 — дети.

По республике заболеваемость ниже эпидпорога на 28%, по Ижевску — на 27%. Среднереспубликанский показатель превышен в Ижевске, Глазове, Воткинске и девяти районах.

На прошлой неделе из-за ОРВИ закрыли на карантин две школы: одну в Глазовском районе, другую й в Красногорском. Также не работали четыре детских сада в Глазовском, Кизнерском, Сарапульском и Завьяловском районах.

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