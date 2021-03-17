Двух пропавших 15 марта подростков ищут в Удмуртии

Подростки живут в Воткинске Фото: ПСО «Регион 18»

В Удмуртии ищут двух подростков, которые днем 15 марта вышли из своего дома и отправились в неизвестном направлении. 16-летние мальчик и девочка живут в Воткинске. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает ПСО «Регион 18».

Азябина Елена была одета в короткую болоньевую черную куртку, черные джинсы и черные ботинки. Ее рост 160-165 сантиметров, волосы - короткие темно-русые. С собой она взяла яркий желтый рюкзак.

Второй подросток - Герасимов Юрий, был одет в серую вязанную шапку, темно-синюю куртку, черные джинсы и ботинки. У мальчика также с собой был рюкзак. Рост подростка - 165 сантиметров.

Всех, кто знает какую-то информацию о местонахождении детей, просят обращаться в полицию или по номеру 8 951-195-29-71.

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