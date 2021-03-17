В 2021 году дороги в Удмуртии будут ремонтировать по новому ГОСТу

Парк техники прямо сейчас готов на 70% Фото: со страницы председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова

В 2021 году в Удмуртии во время ремонта запланированных 28 дорог будут использовать асфальтобетон нового ГОСТа. Регионом планируется освоить 21 вид смесей, которые будут производить в Можге, Ижевске, в Кушье Игринского района. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

- В новом сезоне дорожникам Удмуртии вновь предстоит большой объем работ. Не менее 300 км дорог должно быть отремонтировано, реконструировано и приведено в нормативное состояние. Чтобы войти в сезон во всеоружии, весь процесс должен быть четко организован, - пишет чиновник.

По его словам, известны уже все подрядчики, которые будут выполнять работы. Кроме того, практически весь объем щебня, песка, ПГС и других материалов уже закуплен. Парк техники прямо сейчас готов на 70%, а асфальтобетонные заводы - на 90%.

Кстати, в 2021 году кроме ремонта дорог займутся их благоустройством. 16 аварийно-опасных участков дорог региона планируют осветить, а на 9 участках дорог Удмуртии установят новые камеры фиксации нарушений.

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