Почему повышаются тарифы на коммунальные услуги в Ижевске

Подводим итоги работы программы умных счетчиков Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) пройдет уже третий день недели марафона ЖКХ. В прямом эфире с 14:03 до 14:33 Шульмин Валерий, директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и Ленков Максим, руководитель управления.

Они расскажут, как изменится в этом году стоимость коммунальных услуг, когда и на сколько ждать повышения и почему повышаются тарифы.

А еще подведут итоги работы программы умных счетчиков и расскажут, как ужесточились санкции для должников.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Вчера мы обсуждали, чем текущий ремонт отличается от капитального и что делать жителям, если в доме нужно починить крышу или коммуникации. А в первый день говорили о замене лифтов.

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