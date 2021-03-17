Житель Удмуртии получит наказание за убийство девушки спустя 14 лет

Злоумышленник вынес из квартиры погибшей деньги и другое имущество Фото: Диля Ахмадишина

32-летний житель Удмуртии предстанет перед судом по обвинению в разбое и убийстве 24-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Преступление подозреваемый совершил в 2006 году. Тогда в одной из квартир на территории Первомайского района в Ижевске нашли тело 24-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Из ее квартиры были украдены деньги и драгоценности.

В ходе расследования удалось выяснить, что в тот день тогда еще 18-летний житель Удмуртии в компании своих приятелей пришел в гости к дальней родственнице. Он хотел попросить у нее денег в долг, чтобы купить наркотики. Девушка отказала, после чего подозреваемый напал на нее и несколько раз ударил ножом.

Потерпевшая скончалась на месте. А злоумышленник вынес из квартиры погибшей деньги и другое имущество.

Личность подозреваемого удалось установить в ходе длительного расследования и опроса свидетелей. Когда выяснилось, что мужчина в 2006 году страдал наркотической зависимостью, подозрения пали на него. Также установили лиц, которые вместе с ним приходили к потерпевшей и оказались очевидцами убийства. С их участием проведены очные ставки и иные следственные действия.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится под стражей, однако вины своей не признает.

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