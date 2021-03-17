Житель Удмуртии получит наказание за убийство девушки спустя 14 лет

Злоумышленник вынес из квартиры погибшей деньги и другое имущество
Фото: Диля Ахмадишина
32-летний житель Удмуртии предстанет перед судом по обвинению в разбое и убийстве 24-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
Преступление подозреваемый совершил в 2006 году. Тогда в одной из квартир на территории Первомайского района в Ижевске нашли тело 24-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Из ее квартиры были украдены деньги и драгоценности.
В ходе расследования удалось выяснить, что в тот день тогда еще 18-летний житель Удмуртии в компании своих приятелей пришел в гости к дальней родственнице. Он хотел попросить у нее денег в долг, чтобы купить наркотики. Девушка отказала, после чего подозреваемый напал на нее и несколько раз ударил ножом.
Потерпевшая скончалась на месте. А злоумышленник вынес из квартиры погибшей деньги и другое имущество.
Личность подозреваемого удалось установить в ходе длительного расследования и опроса свидетелей. Когда выяснилось, что мужчина в 2006 году страдал наркотической зависимостью, подозрения пали на него. Также установили лиц, которые вместе с ним приходили к потерпевшей и оказались очевидцами убийства. С их участием проведены очные ставки и иные следственные действия.
Отмечается, что сейчас подозреваемый находится под стражей, однако вины своей не признает.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Двух пропавших 15 марта подростков ищут в Удмуртии
В 2021 году дороги в Удмуртии будут ремонтировать по новому ГОСТу
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.