Пенсионерка из Ижевска перевела более миллиона рублей на 46 телефонов мошенников

Заведено уголовное дело и ведется расследование Фото: Амир Закиров

67-летней ижевчанке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что расследует дело по поимке мошенников. Он объяснил, что она также может стать жертвой злоумышленников и для того, чтобы это не произошло, нужно срочно перевести все ее средства на «безопасный счет». Женщина сняла все свои сбережения – 700 тысяч рублей, и перевела через банкоматы на неизвестные телефонные номера.

После этого ее убедили оформить два кредита на сумму 600 тысяч рублей, которые она также отправила мошенникам. Всего деньги поступили на 46 номеров.

Мошенники убеждали женщину, что она сможет получить свои деньги обратно в одном из банков. Когда пенсионерка пришла за ними, ей сказали, что она стала жертвой злоумышленников.

Сейчас заведено уголовное дело и ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Обвалившуюся кровлю восстановят на улице Машиностроителей в Ижевске

8 школ Ижевска закрепили за конкретными адресами по прописке