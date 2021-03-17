8 школ Ижевска закрепили за конкретными адресами по прописке

Естественно-гуманитарный лицей школа №30 вошел в этот список
Фото: Амир Закиров
На сайте администрации Ижевска появился приказ о закреплении 8 школ за конкретными адресами прописки жителей. Этим документом должны будут руководствоваться учебные заведения при приеме школьников, который начнется 1 апреля.
Так, лицеи №24, №25, №82, №86, №98, школы №30, №32 и «Липовая роща» теперь привязаны к конкретным территориям Ижевска. Ранее они не имели привязки к прописке. Подробнее об адресах можно узнать по ссылке.
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