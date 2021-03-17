Обвалившуюся кровлю восстановят на улице Машиностроителей в Ижевске

Сейчас дом отключили от систем жизнеобеспечения Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что обвалившаяся сегодня ночью кровля дома на улице Машиностроителей, №84, будет восстановлена. Сначала там проведут обследование крыши и других конструкций. После чего составят план аварийно-восстановительных работ, а затем поставят сроки ремонта и будут искать источники финансирования. Дом, который построили в 1960 году, аварийным не признан.

Кроме того, власти попросили управляющие компании проверить крыши и чердаки аналогичных домов.

- Нуждающимся во временном жилье, а это 17 человек, предоставят помещения в маневренном фонде - 17 марта их принимают в Управлении ЖКХ Администрации города, - говорится в сообщении.

С жильцами дома свяжется администрация Ленинского района, чтобы выяснить их потребность в жилье.

Сейчас дом отключили от систем жизнеобеспечения.

Напомним, в поселке Машиностроителей, 84 обрушилась кровля дома. Пострадавших нет. Из дома эвакуировано 45 человек, среди которых 10 детей. Для жителей открыли эвакуационный пункт в 51 школе, а семью с грудным ребенком разместили в гостинице. Жильцы отправились в ближайшую школу, некоторые разъехались по родственникам. Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района города Ижевска начала проверку по этому факту.

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