Первый в Удмуртии микрозайм под 1% получил предприниматель из Завьялово

Предприниматель Олег Шутов первым в Удмуртии получил микрозайм на 360 тысяч рублей под 1% годовых в рамках программы поддержки бизнеса в Год Села. Об этом на своей странице в соцсети написал Глава республики Александр Бречалов.

В сообщении говорится, что у предпринимателя собственная школа Айкидо в Завьялово, где проходят обучение взрослые и дети. Предоставленные средства позволят обновить оборудование и инвентарь школы.

Микрозаймы под 1% могут получить сельские предприниматели. Программа приурочена к Году Села и направлена на создание условий для развития социальной инфраструктуры в сельских районах. Предоставленные средства предприниматели могут потратить именно на реализацию проектов по развитию физкультуры, спорта и общепита.

Средства выделяются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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