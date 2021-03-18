Двух ижевчанок подозревают в сбыте фальшивых денег

В сбыте фальшивых денег подозреваются две девушки фото: архив "КП"

Как сообщает пресс-служба МВД города, в преступлении подозреваются 20-летняя продавец и 21-летняя студентка техникума из Ижевска.

Одна из девушек, работающая кассиром, обнаружила на кассе фальшивую купюру и взяла ее себе. Вместе с подругой они пытались расплатиться банкнотой в магазине, но продавец не приняла ее. После этого девушки заказали доставку еды и оплатили ее курьеру поддельной купюрой.Сдачу они получили настоящими деньгами. Подделку обнаружили в кафе, где подозреваемые заказали еду.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.3, ст.30, ч.1 ст.186 УК РФ - покушение на сбыт и сбыт фальшивой пятитысячной купюры.

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